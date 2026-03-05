Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sabiq sədrinin məhkəməsi başlayıb
Hadisə
- 05 mart, 2026
- 18:44
Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sabiq sədri Bəhruz Əsgərovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hakim Arzuyar Kərimovun sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsində
keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.
Cinayət işi məhkəmə baxışına verilib və baxış iclası martın 17-ə təyin edilib.
