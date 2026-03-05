İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sabiq sədrinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    • 05 mart, 2026
    • 18:44
    Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sabiq sədrinin məhkəməsi başlayıb

    Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sabiq sədri Bəhruz Əsgərovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hakim Arzuyar Kərimovun sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsində

    keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

    Cinayət işi məhkəmə baxışına verilib və baxış iclası martın 17-ə təyin edilib.

