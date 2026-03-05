İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Region
    05 mart, 2026
    18:20
    Gürcüstan XİN İranın Azərbaycana hücumunu kəskin pisləyib

    Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində baş verən pilotsuz təyyarə hücumunu kəskin şəkildə pisləyib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bəyanatda qeyd olunub:

    "Hücum nəticəsində bir neçə vətəndaş xəsarət alıb. Beynəlxalq hüququn prinsip və normalarını kobud şəkildə pozan və regionda gərginliyi artıran istənilən hərəkətlər qəbuledilməzdir".

    Bəyanatda vurğulanıb ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlıq və dostluq münasibətləri nəzərə alınaraq, Gürcüstan çətin vəziyyətdə Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edir.

    Qeyd olunub ki, Gürcüstan regionda sülhün və sabitliyin qorunmasını vacib hesab edir və gərginliyin azaldılması üçün diplomatik dialoqu dəstəkləyir.

