МИД Грузии решительно осудил нападение Ирана на Азербайджан

Министерство иностранных дел Грузии выступило с резким осуждением атаки иранских беспилотников на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, в официальном заявлении Тбилиси выразил солидарность с Баку.

"В ходе нападения ранения получили несколько гражданских лиц. Любые действия, которые грубо нарушают принципы и нормы международного права и ведут к эскалации напряженности в регионе, являются абсолютно неприемлемыми", - заявили в ведомстве.

В МИД Грузии подчеркнули, что Тбилиси и Баку связывают дружественные отношения и стратегическое партнерство, выразив полную солидарность с азербайджанским народом в сложившейся непростой ситуации.

Отмечается, что Грузия считает приоритетным сохранение мира и стабильности в регионе и поддерживает ведение дипломатического диалога для снижения уровня напряженности.