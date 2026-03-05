МИД Грузии решительно осудил нападение Ирана на Азербайджан
- 05 марта, 2026
- 18:44
Министерство иностранных дел Грузии выступило с резким осуждением атаки иранских беспилотников на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report, в официальном заявлении Тбилиси выразил солидарность с Баку.
"В ходе нападения ранения получили несколько гражданских лиц. Любые действия, которые грубо нарушают принципы и нормы международного права и ведут к эскалации напряженности в регионе, являются абсолютно неприемлемыми", - заявили в ведомстве.
В МИД Грузии подчеркнули, что Тбилиси и Баку связывают дружественные отношения и стратегическое партнерство, выразив полную солидарность с азербайджанским народом в сложившейся непростой ситуации.
Отмечается, что Грузия считает приоритетным сохранение мира и стабильности в регионе и поддерживает ведение дипломатического диалога для снижения уровня напряженности.