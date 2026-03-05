İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Suriya İranın Azərbaycana endirdiyi zərbələri pisləyib

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 18:32
    Suriya İranın Azərbaycana endirdiyi zərbələri pisləyib

    Suriya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İranın Azərbaycana endirdiyi zərbələri pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Suriya XİN sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Suriya XİN İranın ballistik raketlər və dronlardan istifadə edərək Türkiyə və Azərbaycana zərbə endirmək cəhdini qətiyyətlə pislədiyini bəyan edir. Bu hərəkətlər dövlətlərin suverenliyinin açıq şəkildə pozulmasıdır, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik, sabitliyə təhdid yaradır", - məlumatda bildirilib.

    Vurğulanıb ki, Suriya mülki şəxslərə və infrastruktura qarşı yönəlmiş zorakılıq və eskalasiyanı qəbul etmir, Türkiyə və Azərbaycanla tam həmrəyliyini ifadə edir və beynəlxalq ictimaiyyəti regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırır.

    Xatırladaq ki, martın 5-də İran pilotsuz uçuş aparatları ilə Naxçıvan ərazisindəki obyektlərə hücum edib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

