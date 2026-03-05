Сирия осудила удары Ирана по Азербайджану

Министерство иностранных дел Сирии осудил удары Ирана по Азербайджану.

Как передает Report, об этом сообщает ведомство в соцсетях.

"Министерство иностранных дел Сирии заявило о решительном осуждении попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану с использованием баллистических ракет и дронов. Эти действия являются явным нарушением суверенитета государств и представляют угрозу региональной и международной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

Ведомство также подчеркнуло, что Сирия отвергает любое насилие и эскалацию, направленные против гражданских лиц и инфраструктуры, выражает полную солидарность с Турцией и Азербайджаном и призывает международное сообщество выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.