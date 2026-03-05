Expressbankdan bayram təklifi!
- 05 mart, 2026
- 18:52
Expressbank bayramqabağı planlarını reallaşdırmaq istəyənlər üçün fürsət yaradır!
Bayramda maliyyə ehtiyaclarını çevik şəkildə qarşılamaq istəyən müştərilər sərfəli kampaniya şərtlərindən faydalana bilərlər.
Belə ki, kampaniya çərçivəsində 70 000 manatadək nağd pul kreditini 9.9-dan başlayan illik faiz dərəcəsilə əldə etmək mümkündür. Həmçinin Expressbankdan nağd pul kreditini indi əldə edib əsas məbləğ üzrə ödənişə 2 ay sonra başlamaq olar.
Bununla yanaşı, Expressbank başqa bankdakı borc məbləğini bağlamaq istəyən müştərilərə də komissiyasız kredit təklif edir.
Həmçinin, Expressbankdan ilk dəfə kredit əldə edəcək şəxslər komissiya xərcindən azad olacaqlar.
Kampaniyanın müddəti məhduddur.
Yararlanmağa tələsin!
FİFD: min. 11.9% - maks. 36.6%
Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
"Expressbank" ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.