İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Bəhreyn XİN İranın Azərbaycana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 22:50
    Bəhreyn XİN İranın Azərbaycana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib

    Bəhreyn Xarici İşlər Nazirliyi İranın Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı hücumlarını qətiyyətlə pisləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə xarici siyasət idarəsinin bəyanatında bildirilir.

    "Bəhreyn Xarici İşlər Nazirliyi İranın qardaş Türkiyə və Azərbaycana qarşı hücumlarını qətiyyətlə pisləyir və qəbulolunmaz hesab edir. Bu hərəkətlər mehriban qonşuluq prinsiplərinin, beynəlxalq hüquq və normaların kobud şəkildə pozulması, habelə regionun təhlükəsizliyi və sabitliyini təhdid edən təhlükəli eskalasiyadır", - məlumatda qeyd olunub.

    Bəhreyn XİN Türkiyə və Azərbaycanla tam həmrəy olduğunu təsdiqləyib, bu ölkələrin öz suverenliyini qorumaq, təhlükəsizliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün həyata keçirdiyi tədbirlərə dəstəyini ifadə edib.

    Nazirlik həmçinin regional təhlükəsizliyi və sabitliyi sarsıdan "bu əsassız və təxribatçı təcavüz aktlarını" dayandırmağa çağırıb.

    Xatırladaq ki, İrandan Naxçıvana martın 5-də günorta radələrində dron hücumları həyata keçirilib. Dronlardan biri Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının terminal binasının üzərinə, ikincisi isə Şəkərabad kəndindəki məktəb binasının yaxınlığına düşüb. Hava limanına hücum nəticəsində dörd mülki şəxs xəsarət alıb. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu XİN-ə çağırılıb. Azərbaycan tərəfi cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxladığını bəyan edib.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu İran Bəhreyn
    МИД Бахрейна решительно осуждает иранские атаки против Азербайджана

    Son xəbərlər

    23:03

    Prezident İlham Əliyevin İranın Azərbaycana hücumu barədə bəyanatları xarici mediada geniş işıqlandırılıb - İCMAL

    Xarici siyasət
    22:57

    Türkiyəli deputat: Dünyanın Türkiyə və Azərbaycan kimi dövlətlərin ədalətinə ehtiyacı var

    Region
    22:50

    Bəhreyn XİN İranın Azərbaycana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib

    Digər ölkələr
    22:29

    Şahbaz Şərif İranın Azərbaycana dron hücumu ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    22:26

    İş adamı Merçant Trampa qarşı sui-qəsddə İranın əli olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    22:20

    Monteneqro XİN: İranın Naxçıvana dron hücumları bütün region üçün təhlükə yaradır

    Xarici siyasət
    22:18

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    22:17

    Zelenski: ABŞ Ukraynaya İran dronları ilə mübarizədə dəstək barədə sorğu göndərib

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycan ombudsmanı İranın Naxçıvana dron hücumunu qınayıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti