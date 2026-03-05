Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МИД Бахрейна решительно осуждает иранские атаки против Азербайджана

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 22:45
    МИД Бахрейна решительно осуждает иранские атаки против Азербайджана

    В Министерстве иностранных дел Бахрейна решительно осудили иранские атаки против Азербайджана и Турции.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    "Министерство иностранных дел Бахрейна решительное осуждает и неприемлет иранские атаки против братских Турции и Азербайджана, расценивая эти действия как вопиющее нарушение принципов добрососедства, международного права и норм, а также как опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности региона", - отмечается в сообщении.

    В бахрейнском МИД подтвердили полную солидарность с Турцией и Азербайджаном, и выразили поддержку мер, принимаех этими странами для защиты своего суверенитета, обеспечения безопасности и территориальной целостности.

    Ведомство также призвало к прекращению "этих неоправданных и провокационных актов агрессии", которые подрывают региональную безопасность и стабильность.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Bəhreyn XİN İranın Azərbaycana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib
