МИД Бахрейна решительно осуждает иранские атаки против Азербайджана

В Министерстве иностранных дел Бахрейна решительно осудили иранские атаки против Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Бахрейна решительное осуждает и неприемлет иранские атаки против братских Турции и Азербайджана, расценивая эти действия как вопиющее нарушение принципов добрососедства, международного права и норм, а также как опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности региона", - отмечается в сообщении.

В бахрейнском МИД подтвердили полную солидарность с Турцией и Азербайджаном, и выразили поддержку мер, принимаех этими странами для защиты своего суверенитета, обеспечения безопасности и территориальной целостности.

Ведомство также призвало к прекращению "этих неоправданных и провокационных актов агрессии", которые подрывают региональную безопасность и стабильность.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.