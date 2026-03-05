İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Prezident İlham Əliyevin İranın Azərbaycana hücumu barədə bəyanatları xarici mediada geniş işıqlandırılıb - İCMAL

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 23:03
    Prezident İlham Əliyevin İranın Azərbaycana hücumu barədə bəyanatları xarici mediada geniş işıqlandırılıb - İCMAL

    Bu gün dünya mediasında əsas mövzulardan biri İranın pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Azərbaycan ərazisinə hücumu olub.

    "Report" bu terror aktı barədə aparıcı xarici media resurslarının icmalını təqdim edir.

    Materiallarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışına xüsusi diqqət yetirilir.

    Aparıcı KİV-lər Azərbaycanın dövlət başçısının İran PUA-larının Naxçıvana hücumunu "terror aktı" adlandıran bəyanatına diqqət çəkib. Xüsusilə Britaniyanın "The Independent" nəşrində vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyev İranı "terror və əsassız təcavüz aktı"nın törədilməsində ittiham edib və orduya cavab tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsinin tapşırıldığını bildirib.

    Digər Britaniya nəşri - "Daily Mail"də isə "Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İranı terrorizmdə ittiham edib və cavab tədbirləri ilə hədələyib" başlıqlı material dərc olunub.

    Prezident İlham Əliyevin bu mövzuda fikirləri İranın "RadioFarda" və Rusiyanın "Vedomosti" nəşrlərində yer alıb. Daha bir Rusiya nəşri - "İnterfaks" da Azərbaycan Prezidentinin İranın Naxçıvana hücumunu terror aktı adlandırmasına diqqət çəkib. Rusiyanın "Meduza" nəşri Prezident İlham Əliyevin İrandan üzr tələbi və bu terror aktına aidiyyəti olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə sözlərini dərc edib.

    "Azərbaycan Prezidenti İranın pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələrini terror aktı adlandırıb", - sözlərini isə "Novaya Qazeta Yevropa" yazıb. Nəşr qeyd edib ki, Azərbaycan tarixən regionda İsrailin ən yaxın müttəfiqlərindən biri olub.

    Xarici KİV-lərin marağına səbəb olan digər məsələ Prezidentin Bakının cavab tədbirləri görməyə hazır olduğu və ölkəyə qarşı çıxan bütün qüvvələrin "Dəmir yumruq" ilə üzləşəcəyi barədə bəyanatı olub. "Canberra Times""İzvestiya" kimi nəşrlər buna diqqət yetiriblər.

    Fransız qəzeti "Le Monde" yazıb ki, İran PUA-larının zərbələrindən sonra Azərbaycan hərbçilərinə cavab tədbirlərini hazırlamaq və həyata keçirmək əmri verilib. "France 24" qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İrana dronlarla edilən terror aktına cavab vəd edib. "France Press" (AFP) agentliyinin hadisə və Azərbaycan Prezidentinin bəyanatları barədə xəbərləri Fransanın müxtəlif saytlarında fəal şəkildə paylaşılıb.

    Türkiyənin "Haberler.com" nəşri yazıb ki, Azərbaycan Prezidenti orduya İrana qarşı cavab addımlarına hazır olmağı tapşırıb.

    "Times of Israel", öz növbəsində, Azərbaycan Prezidentinin İranın Naxçıvana pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumuna görə peşman olacağı barədə sözlərini qabardıb.

    "Komsomolskaya Pravda" yazıb ki, İlham Əliyev Tehrandan Naxçıvana PUA hücumuna görə üzr tələb edib.

    "Reuters" isə qeyd edib ki, PUA-nın Naxçıvana hücumu nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu xarici media Prezident İlham Əliyev
    Зарубежные СМИ широко осветили заявления президента Ильхама Алиева об атаке Ирана на Азербайджан - ДАЙДЖЕСТ

    Son xəbərlər

    23:03

    Prezident İlham Əliyevin İranın Azərbaycana hücumu barədə bəyanatları xarici mediada geniş işıqlandırılıb - İCMAL

    Xarici siyasət
    22:57

    Türkiyəli deputat: Dünyanın Türkiyə və Azərbaycan kimi dövlətlərin ədalətinə ehtiyacı var

    Region
    22:50

    Bəhreyn XİN İranın Azərbaycana dron hücumlarını qətiyyətlə pisləyib

    Digər ölkələr
    22:29

    Şahbaz Şərif İranın Azərbaycana dron hücumu ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    22:26

    İş adamı Merçant Trampa qarşı sui-qəsddə İranın əli olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    22:20

    Monteneqro XİN: İranın Naxçıvana dron hücumları bütün region üçün təhlükə yaradır

    Xarici siyasət
    22:18

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    22:17

    Zelenski: ABŞ Ukraynaya İran dronları ilə mübarizədə dəstək barədə sorğu göndərib

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycan ombudsmanı İranın Naxçıvana dron hücumunu qınayıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti