Зарубежные СМИ широко осветили заявления президента Ильхама Алиева об атаке Ирана на Азербайджан - ДАЙДЖЕСТ

Сегодня одной из главных тем в мировых СМИ стала атака Ирана беспилотниками по территории Азербайджана.

Report представляет обзор публикаций ведущих зарубежных СМИ об этом террористическом акте, совершенного Ираном.

Особое внимание в материалах уделяется заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанных на заседании Совета безопасности страны.

Ведущие СМИ обратили внимание на заявление главы азербайджанского государства, назвавшего запуск иранского беспилотника по Нахчыванскому региону "террористическим актом". В частности, британское издание The Independent подчеркивает, что президент Ильхам Алиев обвинил Иран в совершении "безосновательного акта террора и агрессии" и заявил, что армии поручено подготовить и осуществить ответные меры.

Другое британское издание Daily Mail выпустило материал с заголовком: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Иран в терроризме и пригрозил ответными мерами".

Высказывания президента Ильхама Алиева на эту тему опубликовали иранское RadioFarda и российские Ведомости. Еще одно российское издание "Интерфакс" также приводит слова президента Азербайджана, где он назвал терактом атаку Ираном на Нахичевань. Другое российское издание "Медуза", акцентируя внимание на инциденте, публикует слова президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан требует от Ирана извинений и привлечения к ответственности лиц, причастных к этому теракту.

Президент Азербайджана назвал удары иранских беспилотников "терактом", пишет "Новая газета Европа". Издание указывает, что Азербайджан исторически является одним из ближайших союзников Израиля в регионе.

Интерес для иностранных СМИ также вызвало заявление президента о том, что Баку готов принять ответные меры, и что все силы, выступающие против страны, столкнутся с "Железным кулаком" Азербайджана. На этом сфокусировались такие издания, как Canberra Times и российские Известия.

Французская газета Le Monde пишет, что азербайджанским военным "дан приказ подготовить и осуществить ответные меры" после ударов иранских беспилотников. Еще одно французское издание - France 24 - написало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал ответ Ирану за террористический удар беспилотниками. Французские СМИ также активно делились новостями агентства France Press (AFP) об инциденте и заявлениях президента Азербайджана.

Турецкое "Haberler.com" пишет, что президент Азербайджана поручил армии "быть готовыми" к ответным шагам в отношении Ирана.

Times of Israel в свою очередь приводит слова президента Азербайджана, в которых он заявил, что Иран "пожалеет" об атаке беспилотниками на Нахчыван.

"Комсомольская правда" пишет, что Ильхам Алиев потребовал от Тегерана извинений за атаку БПЛА на Нахичевань.

Reuters же отмечает, что в результате атаки беспилотника на Нахчыван пострадали 4 человека.