İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İtaliya səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 18:35
    İtaliya səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib

    İtaliyanın İrandakı səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Astara dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən təxliyə edilir.

    Bu barədə "Report"un Cənub bürosu xəbər verir.

    Təxliyə prosesi müvafiq sənəd yoxlanışı, qeydiyyat və digər prosedurların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilib və sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.

    Qeydiyyat prosedurlarından sonra onlar təhlükəsiz şəkildə təyinat istiqamətlərinə yola salınıblar.

    Bundan başqa, 8 Tacikistan, 4 Çin, 1 Vatikan vətəndaşının da təxliyəsi həyata keçirilib.

    Qeyd edək ki, İranda hərbi əməliyyatların başladığı fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 5-i 16:00-a qədər həmin ölkədən Azərbaycana təxliyə olunanların sayı 1300-ü keçib.

    İtaliya səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib
    İtaliya səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib
    İtaliya səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib
    İtaliya səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib
    İtaliya səfirliyinin 45 nəfərlik heyəti Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İtaliya təxliyə
    Foto
    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 45 сотрудников посольства Италии
    Foto
    45-member staff of Italian embassy evacuated from Iran via Azerbaijan

    Son xəbərlər

    19:37

    Tokayev İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:35

    Səfir: Bolqarıstan İranın Naxçıvana dron hücumunu qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    19:33

    Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    19:33

    İsrail XİN başçısı İranın Azərbaycana hücumunu qəbuledilməz adlandırıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Bu günədək Azərbaycan vasitəsilə 46 ölkənin 1341 vətəndaşı İrandan təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:27

    Pakistan Azərbaycana edilən dron hücumu ilə bağlı dərin narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    19:25

    Türkiyə və Azərbaycan müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:22

    Niderland İranın Naxçıvana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    19:18

    Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib, İranın dron hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti