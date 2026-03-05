Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 18:49
    Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 45 сотрудников посольства Италии

    Персонал дипломатического представительства Италии в Иране в составе 45 человек эвакуирован через государственный пограничный пункт пропуска Астара.

    Об этом сообщает южное бюро Report.

    Эвакуация проходила с проведением всех необходимых процедур, включая проверку документов и регистрацию. На пункте пропуска были приняты необходимые меры для обеспечения безопасного пересечения границы.

    После завершения регистрационных процедур эвакуированные были направлены к местам дальнейшего назначения.

    Кроме того, была осуществлена эвакуация 4 граждан Китая и 1 гражданина Ватикана.

    С момента начала военных операций в Иране - с 08:00 28 февраля до 16:00 5 марта - через территорию Азербайджана были эвакуированы более 1300 человек.

