Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 45 сотрудников посольства Италии

Персонал дипломатического представительства Италии в Иране в составе 45 человек эвакуирован через государственный пограничный пункт пропуска Астара.

Об этом сообщает южное бюро Report.

Эвакуация проходила с проведением всех необходимых процедур, включая проверку документов и регистрацию. На пункте пропуска были приняты необходимые меры для обеспечения безопасного пересечения границы.

После завершения регистрационных процедур эвакуированные были направлены к местам дальнейшего назначения.

Кроме того, была осуществлена эвакуация 4 граждан Китая и 1 гражданина Ватикана.

С момента начала военных операций в Иране - с 08:00 28 февраля до 16:00 5 марта - через территорию Азербайджана были эвакуированы более 1300 человек.