Из Ирана через Азербайджан эвакуированы 45 сотрудников посольства Италии
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 18:49
Персонал дипломатического представительства Италии в Иране в составе 45 человек эвакуирован через государственный пограничный пункт пропуска Астара.
Об этом сообщает южное бюро Report.
Эвакуация проходила с проведением всех необходимых процедур, включая проверку документов и регистрацию. На пункте пропуска были приняты необходимые меры для обеспечения безопасного пересечения границы.
После завершения регистрационных процедур эвакуированные были направлены к местам дальнейшего назначения.
Кроме того, была осуществлена эвакуация 4 граждан Китая и 1 гражданина Ватикана.
С момента начала военных операций в Иране - с 08:00 28 февраля до 16:00 5 марта - через территорию Азербайджана были эвакуированы более 1300 человек.
Последние новости
19:29
Посол: Болгария решительно осуждает атаку иранских дронов на НахчыванВнешняя политика
19:16
Германия выразила солидарность с Азербайджаном на фоне атак ИранаВнешняя политика
19:13
Нидерланды осудили атаку Ирана на НахчыванВнешняя политика
19:10
Азербайджан приостанавливает движение грузовиков на границе с ИраномВнутренняя политика
19:08
Литва решительно осуждает атаку иранских дронов на НахчыванВнешняя политика
19:06
Баку выразил протест Тегерану в связи с атакой БПЛА на Нахчыван, ждет извинений и разъясненийВнешняя политика
19:05
Стармер: Британия направляет истребители в КатарДругие страны
19:02
Кая Каллас: Удары Ирана по Нахчывану совершенно неприемлемыВнешняя политика
18:57