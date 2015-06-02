Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Qatar Airways проводит новую акцию скидок. Как сообщили Report в компании, клиенты смогут приобрести билеты со скидкой на ряд авиарейсов, выполняемых с 2 по 4 июня. Полеты осуществляются до 30 июня.
В указанные цены включены все льготы, налоги и расходы. Скидки действительны для билетов туда-обратно, оплачиваемых при резервации. Наименьший срок нахождения в пункте назначения - 3 дня, наибольший - 4 месяца. Авиабилеты бизнес-класса необходимо приобрести как минимум за 5 дней, эконом-класса - за 3 дня до даты вылета.
Отметим, что купленный авиабилет не может быть передан другому лицу. В зависимости от маршрута и класса авиабилет можно обменять на другую дату с уплатой штрафа.
|Пункт вылета
|Направление
|Эконом-класс
|Дата полета
|Баку
|Дубай
|237 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Бангкок
|672 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Мальдивы
|771 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Йоханнесбург
|801 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Токио
|857 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Денпасар, Бали
|1 226 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Пункт вылета
|Направление
|Бизнес-класс
|Дата полета
|Баку
|Пхукет
|1 620 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Йоханнесбург
|1 643 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Куала-Лумпур
|1 980 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Токио (NRT)
|2 202 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Сингапур
|2 557 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
|Баку
|Денпасар, Бали
|2 657 манатов
|2 июня - 30 июня 2015
Şahnaz ƏhmədovaАвтор новости
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