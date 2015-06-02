 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Qatar Airways проводит новую акцию скидок

    Клиенты смогут приобрести билеты со скидкой на ряд авиарейсов, выполняемых с 2 по 4 июня

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Qatar Airways проводит новую акцию скидок. Как сообщили Report в компании, клиенты смогут приобрести билеты со скидкой на ряд авиарейсов, выполняемых с 2 по 4 июня. Полеты осуществляются до 30 июня.

    В указанные цены включены все льготы, налоги и расходы. Скидки действительны для билетов туда-обратно, оплачиваемых при резервации. Наименьший срок нахождения в пункте назначения - 3 дня, наибольший - 4 месяца. Авиабилеты бизнес-класса необходимо приобрести как минимум за 5 дней, эконом-класса - за 3 дня до даты вылета.

    Отметим, что купленный авиабилет не может быть передан другому лицу. В зависимости от маршрута и класса авиабилет можно обменять на другую дату с уплатой штрафа.

    Пункт вылета Направление Эконом-класс Дата полета
    Баку Дубай 237 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Бангкок 672 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Мальдивы 771 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Йоханнесбург 801 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Токио 857 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Денпасар, Бали 1 226 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Пункт вылета Направление Бизнес-класс Дата полета
    Баку Пхукет 1 620 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Йоханнесбург 1 643 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Куала-Лумпур 1 980 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Токио (NRT) 2 202 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Сингапур 2 557 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Баку Денпасар, Бали 2 657 манатов 2 июня - 30 июня 2015
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi