Производство заказанных Азербайджаном у Украины самолетов откладывается

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Производство 10 самолетов Ан-178, заказанных Азербайджаном у ГП "Антонов", откладывается.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал президент компании Александр Донец.

По его словам, самолеты будут изготовлены после проведения полного импортозамещения российских комплектующих и испытаний.

"Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением", - отметил Донец.