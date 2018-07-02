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    Производство заказанных Азербайджаном у Украины самолетов откладывается

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Производство 10 самолетов Ан-178, заказанных Азербайджаном у ГП "Антонов", откладывается.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказал президент компании Александр Донец.

    По его словам, самолеты будут изготовлены после проведения полного импортозамещения российских комплектующих и испытаний.

    "Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением", - отметил Донец.

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