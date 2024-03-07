О нас

Представитель агентства: Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством, представлен в Кабмин

Представитель агентства: Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством, представлен в Кабмин Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством в Азербайджане, обсужден и представлен в Кабинет министров по согласованию с соответствующими государственными структурами.
Инфраструктура
7 марта 2024 г. 14:16
Представитель агентства: Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством, представлен в Кабмин

Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством в Азербайджане, обсужден и представлен в Кабинет министров по согласованию с соответствующими государственными структурами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Азерсу" Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, руководитель рабочей группы "Подключение к водной сети" Этибар Мамедов на конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды“.

По его словам, представленные в правительство документы содержат перечень процедур подключения к системам водоснабжения и водоотведения, регламент, процесс прохождения процедур, полномочия и обязанности ответственных сторон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik rəsmisi: Su təsərrüfatı ilə bağlı bir sıra məsələlər Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub

Экслюзивные новости

Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира
5 марта 2024 г. 12:59
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
Министр энергетики: Расширение ЮГК укрепит партнерские отношения между Европой и Азербайджаном
5 марта 2024 г. 11:13
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
Азербайджанский арбитр ФИФА назначен на матч 1/8 финала Лиги конференции УЕФА
4 марта 2024 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi