Представитель агентства: Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством, представлен в Кабмин

Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством в Азербайджане, обсужден и представлен в Кабинет министров по согласованию с соответствующими государственными структурами.

Ряд вопросов, связанных с водным хозяйством в Азербайджане, обсужден и представлен в Кабинет министров по согласованию с соответствующими государственными структурами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ОАО "Азерсу" Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, руководитель рабочей группы "Подключение к водной сети" Этибар Мамедов на конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды“.

По его словам, представленные в правительство документы содержат перечень процедур подключения к системам водоснабжения и водоотведения, регламент, процесс прохождения процедур, полномочия и обязанности ответственных сторон.