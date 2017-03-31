Предложение на рынке земельных участков города Баку за последние два года выросло на 19%

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На земельном рынке города Баку с февраля 2015-го по февраль 2017 года объем предложений увеличился на 19,4%, в результате количество объявлений о продаже выросло до 437. Для сравнения отметим, что в марте 2014 года было опубликовано 815 объявлений о продаже земельных участков, таким образом с марта 2014-го по февраль 2017 года на земельном рынке отмечается снижение на 46%.

Эти данные приводит Report по итогам мониторинга Общественного объединения "Участники рынка недвижимости".

В феврале текущего года доля районов в общем портфеле предложений распределена следующим образом:

Как видно из диаграммы, большая часть предложений сосредоточена в Сабунчинском (29,7%) и Хазарском (28,2%) районах. Далее следуют Сураханский (15,9%) и Бинагадинский (12,6%) районы. В указанных районах преобладают частные дома и дачи.

Показатель по Сабаильскому и Хатаинскому районам равен 3,8%, Низаминскому и Гарадагскому районам 1,8%. Меньше всего предложений пришлось на Наримановский (1,0%), Ясамальский (0,8%), Пираллахинский (0,5%) и Насиминский (0,3%) районы. В Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Ясамальском и Насиминском районах количество земельных участков ограничено в связи со строительством многоэтажных домов.

Несмотря на достаточное количество предложений в Пираллахинском и Гарадагском районах, спрос на этих территориях низкий.

Ниже представлено долевое распределение по площади земельных участков:

Участки малой площади (0-10 соток) составляют основную долю портфеля предложений - 70,8%, средней площади (10-100 соток) - 28,8%. Доля участков большой площади (101-700 соток) равна 0,4%.

Кроме того, на 73% земельных участков имеется купчая, 27% - не имеют документов.

Ниже представлены цены на земельном рынке в феврале 2017 года: