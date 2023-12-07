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Посол: Польское ведущее архитектурное бюро участвует в конкурсе на строительство концертного зала в Шуше

Посол: Польское ведущее архитектурное бюро участвует в конкурсе на строительство концертного зала в Шуше Польское ведущее архитектурное бюро входит в шорт-лист для разработки проекта концертного зала в городе Шуша.
Инфраструктура
7 декабря 2023 г. 16:46
Посол: Польское ведущее архитектурное бюро участвует в конкурсе на строительство концертного зала в Шуше

Польское ведущее архитектурное бюро входит в шорт-лист конкурса для разработки проекта концертного зала в городе Шуша.

Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Польские архитекторы посетили Азербайджан, представив свое видение и проекты по реконструкции освобожденных территорий страны. Одно из ведущих польских архитектурных бюро включено в шорт-лист конкурса по строительству и проектированию концертного зала в Шуше. Мы надеемся, что польской компании удастся победить в этом конкурсе и оставить след в истории Азербайджана", - сказал дипломат.

"Присутствие польских архитекторов в Баку, особенно в начале прошлого века, было очень значимым. В те времена польские инженеры, архитекторы, а также ученые принимали активное участие в развитии Азербайджана. В Баку насчитывается более 300 зданий, спроектированных польскими архитекторами, включая такие известные, как Здание Исполнительной власти города Баку, здание Исмаилия [президиума Академии наук Азербайджана] и многие другие", - подчеркнул Рафал Поборски.

По словам посла, Польша высоко ценит сохранение польского архитектурного наследия Баку со стороны правительства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Polşa Şuşada konsert zalının tikintisi üzrə müsabiqədə iştirak edir”
Версия на английском языке Envoy: Leading Polish architectural bureau participating in competition for Shusha Concert Hall construction

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