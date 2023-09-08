Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном

Польша прилагает все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Польша прилагает все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном, расширения двусторонних связей.

Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Это касается не только связей и коммуникаций, но еще и транспортных коридоров", - сказал он, добавив, что товарооборот между странами растет.

По словам посла, Польша является близким партнером Азербайджана: "В 2017 году наши президенты подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая помогла нам развить широкий спектр областей сотрудничества".

Р.Поборски подчеркнул также значимость сотрудничества в научной и образовательной сферах.

"Многие азербайджанские студенты учатся в Польше. Но мы также должны поработать над тем, чтобы наладить обмен между научными кругами: привлечь больше польских ученых в Баку и, наоборот, азербайджанских в Варшаву", - добавил посол.