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Посол: Литва поддерживает развитие Среднего коридора

Посол: Литва поддерживает развитие Среднего коридора Литва поддерживает развитие Среднего коридора, который еще нуждается в значительном развитии.
Инфраструктура
28 августа 2023 г. 14:30
Посол: Литва поддерживает развитие Среднего коридора

Литва поддерживает развитие Среднего коридора.

Об этом в интервью Report заявил посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас.

По его словам, в современных условиях транзит через Азербайджан из стран Центральной Азии приобретает все большее значение, особенно на фоне геополитической ситуации и российской агрессии против Украины.

"Литве также есть, что предложить Азербайджану. У нас есть Клайпедский морской порт, он используется круглый год и, конечно, его можно использовать, например, для некоторых стран Центральной Азии",- сказал он.

По мнению Э.Навикаса, новые транспортные коридоры будут развиваться в силу различных реалий и взаимной поддержки и заинтересованности.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Ambassador: Lithuania supports development of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Litva Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyir”

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