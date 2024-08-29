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Госагентство: Водоснабжение в Ханкенди осуществляется круглосуточно

Госагентство: Водоснабжение в Ханкенди осуществляется круглосуточно В Ханкенди восстановлена система водоснабжения.
Инфраструктура
29 августа 2024 г. 17:19
Госагентство: Водоснабжение в Ханкенди осуществляется круглосуточно

В Ханкенди восстановлена система водоснабжения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов.

Согласно информации, сейчас в Ханкенди действуют 2 комплекса водоочистных сооружений. Источником питьевой воды комплекса №1 является река Хелфели, а водоснабжение комплекса №2 осуществляется за счет рек, протекающих через села Джамилли и Баллыджа. В городе имеется 10 субартезианских скважин. Восстановленная водоочистная станция ​​№1 ежедневно очищает 8 тыс. кубометров воды. В результате городская сеть снабжается водой круглосуточно.

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