Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение

24 сентября 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в нашей стране Эгидиюса Навикаса. За четыре года дипломатической службы в Азербайджане двусторонние отношения между странами вышли на новый у

24 сентября 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в нашей стране Эгидиюса Навикаса. За четыре года дипломатической службы в Азербайджане двусторонние отношения между странами вышли на новый уровень. Увеличился товарооборот, был подписан ряд соглашений в различных областях. Report представляет интервью с послом Литвы в Азербайджане, который завершает свою дипломатическую миссию в стране.

- Вы завершаете четырехлетнюю дипломатическую деятельность в нашей стране, чем вам больше всего запомнился Азербайджан?

- Если говорить непосредственно о рабочей стороне, то наиболее запоминающиеся события – это официальные визиты глав государств. Визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Азербайджан в мае 2022 года и визит президента Ильхама Алиева в Литву в мае 2023 года. Это на самом деле два самых крупных и важных события за четыре года, которые, важны для углубления наших отношений, развития наших связей, деловых контактов и т.д. На самом деле, обмен мнениями на высшем уровне является одним из важнейших событий в двусторонних отношениях любой страны.

О самой стране я могу сказать, что побывал во многих местах Азербайджана, не только в Баку. Я путешествовал по регионам, поэтому не думаю, что запомню только что-то конкретное, я запомню много вещей и много приятных мест.

- Часть вашей деятельности в нашей стране пришлась на время пандемии COVID. Как на ваш взгляд, наша страна справилась с этим непростым временем?

- Азербайджан, как и многие страны мира, справился с этой проблемой насколько это было возможно. Конечно, эти два года были достаточно сложными для всех, было сложно проводить мероприятия и в дипломатической сфере, но мы все справились с этим.

- Не могли бы вы поделиться с нами тем, как развивались двусторонние отношения между Азербайджаном и Литвой за эти четыре года?

- Многие сферы сотрудничества развивалась, я могу рассказать про некоторые из них. К примеру, в Литве есть очень важная специфическая и интересная ниша, которая называется твининг-проекты. Данные проекты финансируются со стороны Европейского Союза, и реализуются странами-членами ЕС. В данном случае, Литва уже выиграла 17 проектов. В Баку у нас есть проекты почти со всеми министерствами. Это не очень большие проекты, которые занимают примерно два года. И мы очень гордимся ими.

Кроме того, из Литвы в Азербайджан и наоборот приезжали бизнес делегации. За эти четыре года товарооборот между двумя странами вырос, почти удвоился. Если в 2019 году он составлял около 30 млн долларов, то сейчас эта цифра достигла почти 60 млн. долларов. Это означает, что и экономические отношения развиваются в позитивном направлении. В сфере культуры в Баку проходило много культурных мероприятий, связанных с Литвой. В нашей стране также организовывались мероприятия, посвященные культуре Азербайджана, особенно после пандемии COVID. В области образования мы также продолжаем сотрудничество и рады, что ежегодно довольно большое количество азербайджанских студентов отправляется на учебу в университеты Литвы. Это некоторые примеры того, как развивались двусторонние отношения в течение последних четырех лет.

- Существуют ли совместные проекты в области возобновляемых источников энергии?

- В области возобновляемых источников энергии пока нет конкретных проектов между Литвой и Азербайджаном. Были обсуждения между компетентными учреждениями, однако пока у нас нет конкретных проектов. Обсуждения для сотрудничества в этой сфере продолжатся, и надеюсь, что в итоге приведут к результату.

- Расскажите, пожалуйста, о совместных проектах двух стран в области экологии.

- У нас сложилось достаточно хорошее сотрудничество в этой сфере. Министерство экологии Азербайджана и наше министерство охраны окружающей среды находятся в очень хороших контактах. Они подписали Меморандум о сотрудничестве, вместе мы реализовали проект в области повышения осведомленности в сфере экологии, а также обсудили с соответствующими азербайджанскими учреждениями сотрудничество в области управления отходами, в которой Литва очень продвинута. У нас есть много полезного опыта, которым мы готовы поделиться.

- Как Вы оцениваете инвестиционный климат в Азербайджане? Заинтересованы ли литовские компании в участии в проектах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана?

- Пока что литовские компании не участвуют в восстановительных работах в Карабахе. Однако, это не решение государства, а выбор частных компаний, которым не хватает конкретной информации с азербайджанской стороны. Для решения этого вопроса важно предоставить конкретную информацию, в особенности в онлайн-режиме, так как наши компании работают в основном таким образом.

- Каким образом Литва может использовать транзитные возможности Азербайджана и наоборот?

- Это важно для обеих стран, поскольку в современных условиях транзит через Азербайджан из стран Центральной Азии приобретает все большее значение, особенно на фоне геополитической ситуации и российской агрессии против Украины. Конечно, Литва поддерживает развитие Среднего коридора, который на самом деле еще нуждается в значительном развитии. Литве также есть, что предложить Азербайджану. У нас есть Клайпедский морской порт, он используется круглый год и, конечно, его можно использовать, например, для некоторых стран Центральной Азии. Казахстан, к примеру, очень активно пользуется нашим морским портом. Новые транспортные коридоры будут развиваться в силу различных реалий и взаимной поддержки и заинтересованности.

- Что Вы думаете о развитии инновационного сотрудничества между двумя странами?

- Это очень важная область, она находится в повестке дня. Литва очень продвинута в этой области, особенно в области финтеха, высоких технологий и т.д. Нам есть что предложить вашей стране, в том числе и развивающиеся стартапы, но пока это только на стадии обсуждений. Ничего конкретного, кроме торговли некоторыми финтех-машинами, экспортируемыми из Литвы в Азербайджан не происходит. Например, все банкоматы в Баку произведены Литвой.

- Намерена ли Литва дальше продолжать привлекать азербайджанских туристов и в целом улучшать турпоток с Азербайджаном?

- Конечно, да. Туризм важен для любой страны. Безусловно, Литва может привлекать азербайджанских туристов и наоборот. Мы знаем, что азербайджанцы очень заинтересованы в посещении санаториев в Литве. Это достаточно популярное направление, но не единственное. Конечно, есть два препятствия - отсутствие прямых рейсов и выдача виз.