В двух поселках Баку и на 20-м участке будет приостановлена ​​подача воды

В поселках Биби-Эйбат и Ших, а также на ряде улиц 20-го участка 3 сентября будет приостановлена подача воды.
Об этом Report сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Ограничения будут введены с 06:00 до 21:00 в связи с работами по замене магистральной водопроводной линии.
В частности будет приостановлена подача воды в поселках Биби-Эйбат и Ших, части улиц Эльчина Азизова, Омара Фаига Неманзаде, Гюльбалы Алиева, улицах Гусейнбала Алиева, Огтая Дашдемирова, Черняховского, Михаила Лермонтова, Даглыг, 4-м и 6-м промыслах 20-го участка.