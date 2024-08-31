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В двух поселках Баку и на 20-м участке будет приостановлена ​​подача воды

В двух поселках Баку и на 20-м участке будет приостановлена ​​подача воды В поселках Биби-Эйбат и Ших, а также на ряде улиц 20-го участка 3 сентября будет приостановлена ​​подача воды.
Инфраструктура
31 августа 2024 г. 16:04
В двух поселках Баку и на 20-м участке будет приостановлена ​​подача воды

В поселках Биби-Эйбат и Ших, а также на ряде улиц 20-го участка 3 сентября будет приостановлена ​​подача воды.

Об этом Report сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

Ограничения будут введены с 06:00 до 21:00 в связи с работами по замене магистральной водопроводной линии.

В частности будет приостановлена ​​подача воды в поселках Биби-Эйбат и Ших, части улиц Эльчина Азизова, Омара Фаига Неманзаде, Гюльбалы Алиева, улицах Гусейнбала Алиева, Огтая Дашдемирова, Черняховского, Михаила Лермонтова, Даглыг, 4-м и 6-м промыслах 20-го участка.

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Версия на азербайджанском языке Bakının iki qəsəbəsində və 20-ci sahədə su olmayacaq

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