В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку из-за заторов затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.