В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах. Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку из-за заторов затруднено движение транспорта: 1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка; 2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января"; 3. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра; 4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20; 5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра. Подпишитесь на наш Telegram канал