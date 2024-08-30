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Из-за скопления пассажиров в аэропорту Нахчывана AZAL выполнит в Баку четыре дополнительных рейса

Из-за скопления пассажиров в аэропорту Нахчывана AZAL выполнит в Баку четыре дополнительных рейса В международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление пассажиров, вызванное большим притоком прибывших паломников.
Инфраструктура
30 августа 2024 г. 08:32
Из-за скопления пассажиров в аэропорту Нахчывана AZAL выполнит в Баку четыре дополнительных рейса

В международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление пассажиров, вызванное большим притоком прибывших паломников.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

Скопление пассажиров создало серьезную дополнительную нагрузку на авиакомпанию Azerbaijan Airlines. Однако, несмотря на это и плотное летнее расписание, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предпринимает все необходимые меры для обеспечения перевозки пассажиров из Нахчывана в Баку.

Следует отметить, что вне планового расписания рейсов на маршруте Баку—Нахчыван—Баку для доставки паломников в столицу вчера было выполнено авиакомпанией три дополнительных рейса. Сегодня планируется выполнение еще четырех дополнительных рейсов, что ускорит доставку пассажиров в Баку. На данный момент в столицу рейсами AZAL уже прибыло около 600 паломников.

Международный аэропорт в Нахчыване предоставляет пассажирам все необходимые услуги.

Отметим, что в период повышенного спроса в летний период AZAL ежедневно выполняет 10-15 рейсов в Нахчыванском направлении.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Naxçıvan aeoportundakı sıxlığa görə Bakıya reyslərin sayını artırıb

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