Закрылись магазины в переходе станции метро "20 Января"

С сегодняшнего дня закрыты магазины, расположенные в переходе станции метро "20 Января".

С сегодняшнего дня закрыты магазины, расположенные в переходе станции метро "20 Января".

Как сообщает Report, на данный момент все магазины в этом переходе закрыты.

Владельцы магазинов отказались комментировать ситуацию, лишь подтвердив, что им было велено закрыть магазины.

Официальные структуры, к которым Report обратился за разъяснением, заявили, что не имеют отношения к данному вопросу.

Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов отметил, что это не входит в компетенцию метрополитена.

"Утром начальнику станции сообщили, что магазины не открылись, но причина этого неизвестна", - сказал он.

Исполнительная власть города Баку и подчиненный ей Департамент торговли и услуг также заявили, что данный вопрос не входит в их компетенцию.