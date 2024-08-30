О нас

Закрылись магазины в переходе станции метро "20 Января" 

Закрылись магазины в переходе станции метро "20 Января"  С сегодняшнего дня закрыты магазины, расположенные в переходе станции метро "20 Января".
Инфраструктура
30 августа 2024 г. 17:44
Закрылись магазины в переходе станции метро 20 Января 

С сегодняшнего дня закрыты магазины, расположенные в переходе станции метро "20 Января".

Как сообщает Report, на данный момент все магазины в этом переходе закрыты.

Владельцы магазинов отказались комментировать ситуацию, лишь подтвердив, что им было велено закрыть магазины.

Официальные структуры, к которым Report обратился за разъяснением, заявили, что не имеют отношения к данному вопросу.

Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов отметил, что это не входит в компетенцию метрополитена.

"Утром начальнику станции сообщили, что магазины не открылись, но причина этого неизвестна", - сказал он.

Исполнительная власть города Баку и подчиненный ей Департамент торговли и услуг также заявили, что данный вопрос не входит в их компетенцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"20 Yanvar"ın keçidindəki mağazalar bağlanıb, cavabdeh qurum tapılmır

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi