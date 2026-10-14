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    Жозеф Аун и Аббас Арагчи обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 18:59
    Жозеф Аун и Аббас Арагчи обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Проблемы на Ближнем Востоке необходимо решать дипломатическим путем.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

    "В ходе беседы также обсуждались расширение двусторонних отношений между Ираном и Ливаном, а также продолжение контактов и переговоров между официальными лицами двух стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале А. Арагчи.

    Жозеф Аун Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке
    Cozef Aunla Abbas Əraqçi Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər
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