Жозеф Аун и Аббас Арагчи обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Проблемы на Ближнем Востоке необходимо решать дипломатическим путем.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ливана Жозеф Аун в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

"В ходе беседы также обсуждались расширение двусторонних отношений между Ираном и Ливаном, а также продолжение контактов и переговоров между официальными лицами двух стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале А. Арагчи.