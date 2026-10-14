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    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Cozef Aunla Abbas Əraqçi Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər

    Region
    • 14 oktyabr, 2026
    • 18:51
    Cozef Aunla Abbas Əraqçi Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər

    Yaxın Şərqdəki problemlər diplomatik yolla həll olunmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livan Prezidenti Cozef Aun İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı zamanı bildirilib.

    "Söhbət zamanı İranla Livan arasında ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, həmçinin ölkə rəsmiləri arasında təmas və danışıqların davam etdirilməsi də müzakirə edilib", - A. Əraqçinin "Telegram" kanalında qeyd olunub.

    Abbas Əraqçi Cozef Aun
    Жозеф Аун и Аббас Арагчи обсудили напряженность на Ближнем Востоке
    MiniBoss
    MiniBoss

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