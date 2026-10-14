В Азербайджан из Германии реадмиссированы 32 человека

32 гражданина Азербайджана возвращены из Германии в рамках процедуры реадмиссии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу, рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует ведомство, принимает необходимые меры для оперативного решения проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане, а также для их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

Отмечается, что процесс осуществлен в рамках Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.