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    В Азербайджан из Германии реадмиссированы 32 человека

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 18:45
    В Азербайджан из Германии реадмиссированы 32 человека

    32 гражданина Азербайджана возвращены из Германии в рамках процедуры реадмиссии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу, рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует ведомство, принимает необходимые меры для оперативного решения проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане, а также для их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

    Отмечается, что процесс осуществлен в рамках Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.

    Реадмиссия в Азербайджан Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Azərbaycan vətəndaşı olan 32 nəfər Almaniyadan readmissiya olunub
    32 Azerbaijani citizens readmitted from Germany
    44 - Tezliklə
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