Azərbaycan vətəndaşı olan 32 nəfər Almaniyadan readmissiya olunub
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2026
- 18:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan vətəndaşı olan 32 nəfər Almaniyadan geri qəbul edilib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.
Məlumatda qeyd olunub ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən fəaliyyəti əlaqələndirilən aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət Reinteqrasiya üzrə İşçi Qrupu readmissiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdikləri çətinlik və problemlərin operativ həlli, onların cəmiyyətə səmərəli, dayanıqlı sosial-iqtisadi reinteqrasiyası işinin təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirir.
Qeyd edək ki, proses "Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında" Saziş çərçivəsində həyata keçirilib.
В Азербайджан из Германии реадмиссированы 32 человека
32 Azerbaijani citizens readmitted from Germany
Son xəbərlər
05:52
Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlibFutbol
05:21
İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
04:38
Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıbXarici siyasət
04:10
Foto
Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənibDigər ölkələr
03:48
Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndəribDigər ölkələr
03:12
Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəmDigər ölkələr
02:44
Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulubDigər ölkələr
02:06
Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərirDigər ölkələr
01:32
İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilibRegion