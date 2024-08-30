Владелец амстердамского аэропорта Схипхол объявил об исторических инвестициях в его развитие

Компания Schiphol Group NV, владелец главного аэропорта Амстердама “Схипхол”, до 2029 года потратит 6 млрд евро на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани .

Компания Schiphol Group NV, владелец главного аэропорта Амстердама “Схипхол”, до 2029 года потратит 6 млрд евро на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

“Это является крупнейшим инвестиционным планом компании на сегодняшний день. Инвестиции пойдут на поддержание и обновление ключевой инфраструктуры аэропорта, включая багаж, системы климат-контроля, эскалаторы и рулежные дорожки”, - отмечает агентство.

Согласно информации, аэропорт расширил ранее заявленные инвестиции в размере 3 млрд евро, которые были рассчитаны на период с 2024 по 2027 год.

“Наша инфраструктура является основой нашего сервиса, но в настоящее время она далека от того, что мы хотим предложить нашим пассажирам как качественный аэропорт в Нидерландах”, - заявил генеральный директор Schiphol Group Питер ван Оорд, слова которого приводятся в сообщении.

В 2024 году аэропорт "Схипхол" планирует обслужить от 65 до 68 млн пассажиров и выполнить от 470 000 до 473 000 рейсов.