О нас

Владелец амстердамского аэропорта Схипхол объявил об исторических инвестициях в его развитие

Владелец амстердамского аэропорта Схипхол объявил об исторических инвестициях в его развитие Компания Schiphol Group NV, владелец главного аэропорта Амстердама “Схипхол”, до 2029 года потратит 6 млрд евро на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани .
Инфраструктура
30 августа 2024 г. 12:48
Владелец амстердамского аэропорта Схипхол объявил об исторических инвестициях в его развитие

Компания Schiphol Group NV, владелец главного аэропорта Амстердама “Схипхол”, до 2029 года потратит 6 млрд евро на модернизацию инфраструктуры воздушной гавани .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

“Это является крупнейшим инвестиционным планом компании на сегодняшний день. Инвестиции пойдут на поддержание и обновление ключевой инфраструктуры аэропорта, включая багаж, системы климат-контроля, эскалаторы и рулежные дорожки”, - отмечает агентство.

Согласно информации, аэропорт расширил ранее заявленные инвестиции в размере 3 млрд евро, которые были рассчитаны на период с 2024 по 2027 год.

“Наша инфраструктура является основой нашего сервиса, но в настоящее время она далека от того, что мы хотим предложить нашим пассажирам как качественный аэропорт в Нидерландах”, - заявил генеральный директор Schiphol Group Питер ван Оорд, слова которого приводятся в сообщении.

В 2024 году аэропорт "Схипхол" планирует обслужить от 65 до 68 млн пассажиров и выполнить от 470 000 до 473 000 рейсов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi