Обнародована общая площадь переданных в эксплуатацию жилых помещений в Карабахе

В 2023 году общая площадь переданных в эксплуатацию жилых помещений в Карабахском экономическом районе составила 28 тысяч 206,6 квадратных метров.

В 2023 году общая площадь переданных в эксплуатацию жилых помещений в Карабахском экономическом районе составила 28 тысяч 206,6 квадратных метров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5,4% меньше, чем в 2022 году.

В 2022 году в этом экономическом районе передано в эксплуатацию 29 807,6 кв.м. жилой площади, что на 24% меньше, чем в 2021 году.

В прошлом году в составе Карабахского экономического района в Агджабединском районе передано в эксплуатацию 9,946 тыс. кв.м. жилой площади (на 25,4% меньше, чем годом ранее), в Агдамском районе - 1,64 тыс. кв.м. (-34,5%), в Бардинском районе - 11 тыс. 823,6 кв.м. (+67,5%), в Физулинском районе - 1,217 тыс. кв.м. (-29,1%), в Тертерском районе - 3,58 тыс. кв.м. (-31,2%).

В отчете не приводится информация о жилых помещениях в Ханкенди, Ходжалинском, Ходжавендском и Шушинском районах.

В прошлом году из 2 млрд 254,4 млн манатов инвестиций, вложенных в Карабахский экономический район, 97,8% или 2 млрд 204,251 млн манатов направлены на строительно-монтажные работы, что на 19,3% больше, чем годом ранее.