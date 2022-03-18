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Pegasus Airlines продлила приостановку рейсов в Россию до 10 апреля

Pegasus Airlines продлила приостановку рейсов в Россию до 10 апреля Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines продлила сроки приостановки рейсов в Россию и из нее до 10 апреля 2022 года.
Инфраструктура
18 марта 2022 г. 17:28
Pegasus Airlines продлила приостановку рейсов в Россию до 10 апреля

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines продлила сроки приостановки рейсов в Россию и из нее до 10 апреля 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба перевозчика.

"В связи с операционными рисками, возникающими в этой ситуации [введения санкций против России] все рейсы Pegasus Airlines в РФ и из РФ временно приостановлены с 13 марта 2022 года (включительно) по 10 апреля 2022 года, - говорится в релизе. - Пассажиры Pegasus Airlines на рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар на эти даты имеют право на бесплатную замену билетов и полный возврат денег на сайте или в мобильном приложении Pegasus".

Ранее 10 марта авиакомпания сообщила, что приостанавливает полеты в РФ и из нее с 13 по 27 марта 2022 год.

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Версия на английском языке Pegasus Airlines extends suspension of flights to Russia until April 10

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