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Названы сроки завершения строительства на выделенном под промышленные предприятия участке в Алятской СЭЗ

Названы сроки завершения строительства на выделенном под промышленные предприятия участке в Алятской СЭЗ Строительные работы на участке в 284 га, выделенном в Алятской свободной экономической зоне под предприятия тяжелой промышленности, планируется завершить не позднее конца следующего года.
Инфраструктура
22 мая 2024 г. 18:39
Названы сроки завершения строительства на выделенном под промышленные предприятия участке в Алятской СЭЗ

Строительные работы на участке в 284 га, выделенном в Алятской свободной экономической зоне под предприятия тяжелой промышленности, планируется завершить не позднее конца следующего года.

Об этом в интервью Report сказал председатель правления уполномоченного органа Алятской СЭЗ Валех Алескеров.

"Учитывая спрос и растущий интерес к тяжелой промышленности, мы уже приступили к строительным работам на участке в 284 га, выделенном под предприятия тяжелой промышленности, что планировалось через два года", - сказал Алескеров.

Он отметил, что на начальном этапе развития Алятской СЭЗ общей площадью 60 га большая часть территории, предназначенной для предприятий, уже передана инвесторам: "Большинство зарегистрированных компаний приступили к строительству, другие ведут проектные работы. В целом, применение высоких международных стандартов при проектировании является одним из главных наших условий. Есть даже требования, которые выше, чем в Европе".

В.Алескеров подчеркнул, что, учитывая большой интерес к Алятской СЭЗ, начато строительство очередного этапа на площади 138 га на 18 месяцев раньше запланированного срока.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Ələt İqtisadi Zonasında ağır sənaye müəssisələri üçün ayrılmış ərazi nə vaxt hazır olacaq?

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