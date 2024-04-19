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Начато строительство автодороги Агдере-Агдам

Начато строительство автодороги Агдере-Агдам Начато строительство автодороги Агдере-Агдам, протяженностью 33,5 км.
Инфраструктура
19 апреля 2024 г. 09:23
Начато строительство автодороги Агдере-Агдам

Начато строительство автодороги Агдере-Агдам, протяженностью 33,5 км.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в настоящее время на автомобильной дороге, согласно проекту, ведутся земляные работы.

Так, с помощью специальной техники выполняются работы по удалению непригодного грунта.

Автомобильная дорога Агдере-Агдам является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdərə-Ağdam avtomobil yolunun inşasına başlanılıb

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