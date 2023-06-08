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На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
8 июня 2023 г. 08:28
На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".

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