На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".