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На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
28 декабря 2022 г. 08:53
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Круг у станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Бадамдарское шоссе, в сторону центра;

7. Улица Кероглу Рагимова, от ул. Гюляра Гадирбекова в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами 28 мая, от ул. Пушкина до пересечения с ул. Рашида Бейбутова.

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