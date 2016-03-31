​На основных дорогах Баку образовались пробки

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) и Бинагадинском шоссе образовались пробки.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице А.Бакиханова, улице С.Вургуна (в направлении Современного образовательного комплекса), улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции), Тбилисском проспекте (перед министерством транспорта), проспекте Азадлыг, улицах Узеира Гаджибекова и Юсифа Сафарова (в направлении центра) наблюдается плотное движение транспорта.