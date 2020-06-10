На Баладжарской станции было промыто рекордное количество цистерн

В мае 2020 года на Баладжарской промывочно-пропарочной станции, которая является частью дочерней компании Азербайджанских железных дорог - ООО ADY Express - было промыто рекордное количество цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Таким образом, на станции, работающей в особом карантинном режиме, в прошлом месяце было промыто 1 139 цистерн, из которых 1 098 были очищены внутри, а 41 — снаружи. Эта цифра является рекордной по количеству вагонов, промытых на станции за месяц. До сих пор среднее количество промытых вагонов в месяц колебалось от 450 до 650.