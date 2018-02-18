"Метровагонмаш" построит для метро Баку два современных поезда

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключили договор на поставку в столицу Азербайджана двух пятивагонных составов модели 81-765/766.

В каждом составе будет два головныx и три промежуточных моторных вагона. Расчетный срок их службы - 31 год.

Как передает Report, об этом сообщили в Дирекции по внешним связям Трансмашхолдинга.

Договор подписали генеральный директор ОАО «Метровагонмаш» Борис Богатырев и председатель ЗАО «Бакинский Метрополитен» Заур Гусейнов. Первая поставка новых вагонов в Баку планируется в марте текущего года. Исполнение контракта должно быть завершено в течение 2018 года.

Вагоны серии 81-765/766 выпускаются мытищинским заводом с начала 2017 года для нужд Московского метрополитена под наименованием «Москва». В отличие от бакинского заказа, в столицу России поставляются шестивагонные и восьмивагонные поезда, причем в каждый из них включаются немоторные промежуточные вагоны мод. 81-767 (в шестивагонные – один, в восьмивагонные – два).

Поезда имеют сквозной проход и более широкие по сравнению с предыдущими моделями дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Они отличаются применением целого ряда инноваций. Для нового поколения вагонов метро разработаны колёса низконапряжённой конструкции с шумопоглотителями. В конструкции использован новый современный асинхронный тяговый привод, обеспечивается надежная, экологичная, шумо- и теплоизоляция вагонов. В головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В пассажирских салонах используются системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха.

«В своей работе по обновлению парка подвижного состава Бакинский метрополитен отдает предпочтение наиболее передовым и перспективным техническим решениям», - заявил, комментируя заключение договора, коммерческий директор Трансмашхолдинга по развитию городского транспорта Андрей Васильев. – «Мы очень рады, что коллеги выбрали именно наше предложение».

ОАО «Метровагонмаш» и Бакинский метрополитен связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества. Завод поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. В бакинской подземке на сегодня эксплуатируется 280 вагонов метро мытищинского завода.

Предыдущая поставка мытищинских метровагонов в Азербайджан состоялась в 2015 году, тогда ОАО «Метровагонмаш» совместно с Alstom передал Бакинскому метрополитену три пятивагонных состава модели 81-760.Б/761.Б/763.Б со сквозным проходом.