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Marinetraffic: Активное судоходство в заливах близ Ирана продолжается

Marinetraffic: Активное судоходство в заливах близ Ирана продолжается Активное судоходство в акваториях Персидского и Оманского заливов продолжается на фоне предупредительной атаки Израиля по Ирану.
Инфраструктура
19 апреля 2024 г. 13:09
Marinetraffic: Активное судоходство в заливах близ Ирана продолжается

Активное судоходство в акваториях Персидского и Оманского заливов продолжается на фоне предупредительной атаки Израиля по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на данные сервиса для отслеживания судов Marinetraffic.

Около 400 судов продолжают курсировать в заливах. Большую часть из них составляет танкерный флот.

В Иране есть крупные порты в Персидском заливе, через которые осуществляется международная торговля. Кроме того, страны в регионе залива обладают значительными запасами нефти и газа, через водное пространство осуществляются крупные перевозки углеводородов.

По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников.

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