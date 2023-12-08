Карселадзе: Построен участок автомагистрали между Грузией и Азербайджаном

Завершилось строительство четырехкилометровой объездной дороги Вазиани в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети). Дорога является частью транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным реги

Завершилось строительство четырехкилометровой объездной дороги Вазиани в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети). Дорога является частью транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"Первый 4-километровый участок Кахетинской магистрали уже открыт для автотранспорта, что является свидетельством значительного прогресса в строительстве Кахетинского шоссе", - заявил Карселадзе.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.

Проект объездной дороги Вазиани реализовала грузинская компания.

Интенсивно продолжается строительство оставшегося 31 км автодороги Тбилиси-Сагареджо, завершение строительства планируется в 2024 году.

Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо.

Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 млн лари.