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Караисмаилоглу: Анкара предлагает упростить транзитные перевозки между тюркскими странами

Караисмаилоглу: Анкара предлагает упростить транзитные перевозки между тюркскими странами Турция выступает за упрощение процедур транзитных перевозок и снижение ставок пошлины на перевозки, что внесет вклад в развитие торговли и рост ВВП тюркоязычных государств.
Инфраструктура
2 августа 2022 г. 15:06
Караисмаилоглу: Анкара предлагает упростить транзитные перевозки между тюркскими странами

Турция выступает за упрощение процедур транзитных перевозок и снижение ставок пошлины на перевозки, что внесет вклад в развитие торговли и рост ВВП тюркоязычных государств.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Минтранспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на трехстороннем заседании министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте.

Он подчеркнул, что именно транспортная инфраструктура является залогом успешного экономического сотрудничества между государствами.

"Отталкиваясь от данного постулата, Турция реализует масштабные проекты, отвечающие интересам как самой Анкары, так и региона в целом", - сказал Караисмаилоглу.

По его словам, особую значимость турецкая сторона уделяет развитию Срединного транспортного коридора, формирующего мощную логистическую базу для грузоперевозок между Европой и Азией.

Он заявил о готовности Турции и далее развивать этот маршрут, вносящий вклад в рост благосостояния населения всех стран, по территории которых он пролегает.

Турецкий министр подчеркнул, что Срединный коридор является выгодной альтернативой другим маршрутам.

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Версия на английском языке Minister: Official Ankara proposes to simplify transit transportation between Turkic states
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Rəsmi Ankara türk dövlətləri arasında tranzit daşımaların sadələşdirilməsini təklif edir”

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