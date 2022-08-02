Караисмаилоглу: Анкара предлагает упростить транзитные перевозки между тюркскими странами

Турция выступает за упрощение процедур транзитных перевозок и снижение ставок пошлины на перевозки, что внесет вклад в развитие торговли и рост ВВП тюркоязычных государств.

Турция выступает за упрощение процедур транзитных перевозок и снижение ставок пошлины на перевозки, что внесет вклад в развитие торговли и рост ВВП тюркоязычных государств.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Минтранспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на трехстороннем заседании министров иностранных дел, торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана во вторник в Ташкенте.

Он подчеркнул, что именно транспортная инфраструктура является залогом успешного экономического сотрудничества между государствами.

"Отталкиваясь от данного постулата, Турция реализует масштабные проекты, отвечающие интересам как самой Анкары, так и региона в целом", - сказал Караисмаилоглу.

По его словам, особую значимость турецкая сторона уделяет развитию Срединного транспортного коридора, формирующего мощную логистическую базу для грузоперевозок между Европой и Азией.

Он заявил о готовности Турции и далее развивать этот маршрут, вносящий вклад в рост благосостояния населения всех стран, по территории которых он пролегает.

Турецкий министр подчеркнул, что Срединный коридор является выгодной альтернативой другим маршрутам.