Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир

Возрождение шелкового пути приблизит тюркский мир.

Возрождение Великого шелкового пути сблизит страны тюркского мира.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

"Исторические связи и политическая воля – залог региональной интеграции", - сказал глава турецкой дипломатии.

Глава МИД Турции отметил значимость восстановления исторического Шелкового пути с целью углубления торгового сотрудничества тюркских государств.

По его словам, геополитические реалии порождают новые возможности в Срединном коридоре, транспортные связи Восток-Запад, конечно, очень важны. Вместе с тем направление Север-Юг также имеет значение, заявил Чавушоглу.

«Срединный транспортный коридор, предполагающий транзит грузов через Каспийское море, стал особо значимым в реалиях сегодняшнего дня. Война в Украине вновь напомнила о значении безопасной транспортировки грузов и логистики. Этот маршрут также является экономически эффективным", - заявил М. Чавушоглу.

Кроме того, по его словам, многие слаборазвитые страны столкнулись с продовольственным кризисом.

Война в Украине еще раз демонстрирует необходимость диверсификации поставок продовольствия и хрупкость этой системы.

"Мы приложили усилия, чтобы найти дипломатический путь [решения этой проблемы]". В связи с этим, Чавушоглу напомнил о недавнем соглашении с Украиной и Россией о поставках зерна через Черное море.