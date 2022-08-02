Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир

Возрождение Великого шелкового пути сблизит страны тюркского мира.
Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.
"Исторические связи и политическая воля – залог региональной интеграции", - сказал глава турецкой дипломатии.
Глава МИД Турции отметил значимость восстановления исторического Шелкового пути с целью углубления торгового сотрудничества тюркских государств.
По его словам, геополитические реалии порождают новые возможности в Срединном коридоре, транспортные связи Восток-Запад, конечно, очень важны. Вместе с тем направление Север-Юг также имеет значение, заявил Чавушоглу.
«Срединный транспортный коридор, предполагающий транзит грузов через Каспийское море, стал особо значимым в реалиях сегодняшнего дня. Война в Украине вновь напомнила о значении безопасной транспортировки грузов и логистики. Этот маршрут также является экономически эффективным", - заявил М. Чавушоглу.
Кроме того, по его словам, многие слаборазвитые страны столкнулись с продовольственным кризисом.
Война в Украине еще раз демонстрирует необходимость диверсификации поставок продовольствия и хрупкость этой системы.
"Мы приложили усилия, чтобы найти дипломатический путь [решения этой проблемы]". В связи с этим, Чавушоглу напомнил о недавнем соглашении с Украиной и Россией о поставках зерна через Черное море.