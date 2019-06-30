Из аэропорта около Новочеркасска запустят прямой авиарейс в Баку

Из аэропорта "Платов" около Новочеркасска с 6 июля появится прямой рейс в столицу Азербайджана.

Как сообщает Report, ссылаясь на местные СМИ, полеты в Баку будут выполняться на самолетах "Сухой Суперджет 100" раз в неделю - по субботам.

Вылетать самолет из "Платова" будет в 15:00 с прилетом в Баку в 18:20. Таким образом, время в пути составит два часа. Из Баку в Ростов самолеты будут вылетать в 12:50, а прилетать в "Платов" в 13:50. Стоимость билета составит от 12 000 рублей в одну сторону.