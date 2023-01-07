Иран начал строительство нового водопровода из реки Араз

Иран приступил к реализации проекта, связанного с подачей воды из реки Араз в города и промышленные регионы на северо-западе страны

Иран приступил к реализации проекта, связанного с подачей воды из реки Араз в города и промышленные регионы на северо-западе страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ILNA.

Реализация проекта началась со строительства трубопровода от села Зал, расположенного в 20 км от границы Ирана с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Согласно проекту, до 2026 года планируется обеспечить водой 1,75 млн человек, проживающих в Тебризе, столице провинции Восточный Азербайджан и шестом по величине городе Ирана, а также в расположенных вокруг него городах и селах.