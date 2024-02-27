Гурамишвили: Страны Среднего коридора работают над ростом пропускной способности

Страны-участницы Среднего коридора активно работают над совершенствованием компонентов, важных для пропуска возросшего грузопотока.

Страны-участницы Среднего коридора активно работают над совершенствованием компонентов, важных для пропуска возросшего грузопотока.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

"Роль Среднего коридора значительно возросла, и мы, страны-участницы, активно работаем над интенсификацией в плане привлечения грузов и над совершенствованием тех составляющих коридора, которые важны и необходимы для пропуска возросшего объема грузов", – сказал он.

Грузинское правительство считает, что на сегодняшний день Средний коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы, является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.

Отметим, что в Грузии проходит региональная презентация отчета Всемирного банка "Торгово-транспортный средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году". В мероприятии участвуют члены правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также партнеры по развитию, представители частного и гражданского сектора.