О нас

Гурамишвили: Страны Среднего коридора работают над ростом пропускной способности

Гурамишвили: Страны Среднего коридора работают над ростом пропускной способности Страны-участницы Среднего коридора активно работают над совершенствованием компонентов, важных для пропуска возросшего грузопотока.
Инфраструктура
27 февраля 2024 г. 13:53
Гурамишвили: Страны Среднего коридора работают над ростом пропускной способности

Страны-участницы Среднего коридора активно работают над совершенствованием компонентов, важных для пропуска возросшего грузопотока.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

"Роль Среднего коридора значительно возросла, и мы, страны-участницы, активно работаем над интенсификацией в плане привлечения грузов и над совершенствованием тех составляющих коридора, которые важны и необходимы для пропуска возросшего объема грузов", – сказал он.

Грузинское правительство считает, что на сегодняшний день Средний коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы, является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.

Отметим, что в Грузии проходит региональная презентация отчета Всемирного банка "Торгово-транспортный средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году". В мероприятии участвуют члены правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также партнеры по развитию, представители частного и гражданского сектора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi