Госагентство водных ресурсов обратилось к абонентам в связи с погодными условиями

Госагентство водных ресурсов Азербайджана призвало абонентов уделять серьезное внимание защите линий питьевой воды и счетчиков от замерзания в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями и морозами на территории страны, в частности на Абшеронском

Госагентство водных ресурсов Азербайджана призвало абонентов уделять серьезное внимание защите линий питьевой воды и счетчиков от замерзания в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями и морозами на территории страны, в частности на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, в морозные дни необходимо принять превентивные меры для предотвращения выхода из строя счетчиков, установленных в частных жилых домах и на участках, а также в коммерческих объектах.

"В ночные часы, когда мороз усиливается, входной вентиль счетчика должен быть закрыт, запорный вентиль - открыт, крышка ящиков счетчика должна быть закрыта, счетчик должен быть защищен, чтобы вода не оставалась внутри ящика. В то же время в частных домах важно утеплять открытые трубы", - говорится в обращении.

Абоненты могут обратиться на круглосуточную "горячую линию" 955 по поводу проблем, возникших с подачей питьевой воды и работой счетчика.

Отметим, что по информации Национальной гидрометеорологической службы 13 января в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются осадки, которые днем местами перейдут в мокрый снег и снег.