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Основные строительные работы на терминале Астара будут завершены к концу года

Основные строительные работы на терминале Астара будут завершены к концу года
Инфраструктура
11 мая 2024 г. 15:19
Основные строительные работы на терминале Астара будут завершены к концу года

Основные строительные работы на терминале Астара, являющегося важнейшей частью международного транспортного коридора "Север-Юг", планируется завершить к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Мамедов.

По его словам, терминал в Астаре, строительство которого было начато в 2017 году, позволяет привлекать объемы транзитных грузов из России, Беларуси и Ирана.

Э. Мамедов отметил, что в этом году строительство терминала будет вестись интенсивными темпами.

"В 2023 году перевалка грузов на терминале составила 800 тыс. тонн. После завершения строительства этот показатель планируется увеличить до 4 млн тонн в год", - сказал Эмиль Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке İlin sonuna qədər Astara terminalının inşasında əsas işlər yekunlaşacaq

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