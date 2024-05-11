Основные строительные работы на терминале Астара будут завершены к концу года

Основные строительные работы на терминале Астара, являющегося важнейшей частью международного транспортного коридора "Север-Юг", планируется завершить к концу этого года.
Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Мамедов.
По его словам, терминал в Астаре, строительство которого было начато в 2017 году, позволяет привлекать объемы транзитных грузов из России, Беларуси и Ирана.
Э. Мамедов отметил, что в этом году строительство терминала будет вестись интенсивными темпами.
"В 2023 году перевалка грузов на терминале составила 800 тыс. тонн. После завершения строительства этот показатель планируется увеличить до 4 млн тонн в год", - сказал Эмиль Мамедов.