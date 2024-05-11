На Зыхском шоссе в Баку снижен скоростной режим

На Зыхском шоссе в Баку снижен скоростной режим на двух полосах движения.

На Зыхском шоссе в Баку снижен скоростной режим на двух полосах движения.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Согласно информации, в связи с ремонтными работами на участке трассы около Международной школы SABIS SUN в направлении центра для обеспечения безопасности водителей ограничено движение транспорта по одной полосе, еще на двух скоростной режим снижен на 20 и 10 км/ч (с учетом полосы).

На информационном табло размещен соответствующий знак.

"Просим водителей соблюдать установленный скоростной режим", - говорится в информации.

Отметим, что ранее на указанных полосах максимально допустимая скорость составляла 110 и 90 км/ч соответственно.