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В Азербайджане разработают предложения по ограничению оборота старых автомобилей

В Азербайджане разработают предложения по ограничению оборота старых автомобилей В Азербайджане разработают предложения по оценке воздействия на экологию устаревших транспортных средств и ограничению их использования и оборота.
Инфраструктура
11 мая 2024 г. 10:29
В Азербайджане разработают предложения по ограничению оборота старых автомобилей

В Азербайджане разработают предложения по оценке воздействия на экологию устаревших транспортных средств и ограничению их использования и оборота.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2024 год по стимулированию обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры.

До 1 июня проект должен быть представлен в министерства экологии и природных ресурсов, внутренних дел, Государственному таможенному комитету, а также министерству цифрового развития и транспорта и подведомственному ему Азербайджанскому агентству наземного транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda köhnə nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq

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