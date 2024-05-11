В Азербайджане разработают предложения по ограничению оборота старых автомобилей

В Азербайджане разработают предложения по оценке воздействия на экологию устаревших транспортных средств и ограничению их использования и оборота.

В Азербайджане разработают предложения по оценке воздействия на экологию устаревших транспортных средств и ограничению их использования и оборота.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2024 год по стимулированию обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры.

До 1 июня проект должен быть представлен в министерства экологии и природных ресурсов, внутренних дел, Государственному таможенному комитету, а также министерству цифрового развития и транспорта и подведомственному ему Азербайджанскому агентству наземного транспорта.